RJ e ES ainda não estão prontos para fim do sinal analógico

IBOPE divulgada pelo Gired (Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) mostrou um dado alarmante: a menos de dois meses do desligamento do sinal analógico, programado para 25 de outubro, as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES) ainda estão distantes dos 90% de domicílios com acesso à TV Digital aberta, nível percentual mínimo para que o desligamento seja efetuado. Os resultados da pesquisa foram divulgados, nesta segunda-feira (28.8), em reunião do Gired realizada na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) , em Brasília.



No Rio de Janeiro, apenas 63% dos domicílios já tem televisores com receptor digital, enquanto em Vitória o número chega a 70%. No entanto, a ANATEL minimiza os números: segundo a agência, no Rio de Janeiro, 91% dos domicílios não ficariam sem acesso à TV se o desligamento do sinal analógico ocorresse em 21 de agosto de 2017, e 97% manteriam o acesso à programação da TV Aberta em Vitória. Isso porque, mesmo sem ter aparelhos aptos à recepção do sinal da TV Digital da TV Aberta, muitos domicílios receberiam a programação por TV por Assinatura ou TV via satélite . Trata-se de uma forma de tentar contornar um grave problema: o brasileiro ainda tem de pagar para ver TV aberta , e tais dados ainda tentam mostrar o contrário.



Os kits de TV Digital (conversor e controle remoto) estão sendo distribuídos gratuitamente às famílias cadastradas nos programas sociais do Governo Federal. Para receber o kit, a população deve acessar o site



Para a pesquisa, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 21 deste mês, foram entrevistados 1.078 moradores da capital carioca e 1.799 das cidades do entorno, que também serão afetados pelo desligamento do sinal analógico. Em Vitória, a pesquisa foi realizada entre 8 e 21 de agosto e contou com 1.078 entrevistados na capital capixaba - mesmo número da capital carioca - e no entorno foram realizadas 1.358 entrevistas. Além do Rio de Janeiro, o sinal analógico na TV Aberta será desligado em 25 de outubro de 2017 nas seguintes cidades: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Junto com Vitória, o sinal analógico será encerrado em Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha.























