"Margarina? Dê para seu pior inimigo", diz nutricionista

“Família de comercial de margarina.”



Eu penso comigo: “De manteiga, por favor. De manteiga.”



A margarina não é uma boa opção para uma alimentação saudável. A nutricionista Rita Lamas é a favor de alimentação sem muitas restrições, mas a margarina…



- A margarina… Você dá para seu pior inimigo!



A nutricionista explica: A margarina é uma gordura vegetal hidrogenada. Passa por um processo de hidrogenação, que muda a molécula para trans.



Essa gordura trans artificial é criada pela indústria. Aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom.



- A gordura trans aumenta em 50% a chance de infarto. – enfatiza a nutri



É feita por um processo bem diferente da gordura saturada, que é uma gordura animal e que está na manteiga e no requeijão. A gordura saturada não modifica o perfil lipídico, que atinge a questão do colesterol.

