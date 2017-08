ESPN transmite mais de 194 horas ao vivo do US Open

Entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro a ESPN transmite o US Open , último grand slam da temporada do tênis. Com mais de 194 horas de transmissão ao vivo na ESPN e ESPN+ , o torneio que acontece nas quadras de Nova Iorque também pode ser acompanhado pelo WatchESPN , plataforma digital que disponibilizará a transmissão de todas as partidas do US Open ao vivo.



Contando com a presença dos maiores nomes da modalidade, o torneio terá a disputa pela liderança do ranking da ATP entre Roger Federer e Rafael Nadal, além da presença confirmada dos tenistas brasileiros Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro, Rogerinho, Marcelo Melo, André Sá, Marcelo Demoliner e Bia Haddad.



Diariamente, às 19h, a ESPN exibirá o programa “ Pelas Quadras ”, com apresentação de Fernando Nardini e Fernando Meligeni, além da presença de convidados especiais. Diretamente das quadras do US Open, o repórter Nicolas Pereira, profissional da ESPN nos Estados Unidos, participará da programação com conteúdo e entrevistas exclusivas. A equipe de narradores é composta por Fernando Nardini, Everaldo Marques, Cledi Oliveira e Rubens Pozzi. Entre os comentaristas estão Fernando Meligeni, Fernando Roese, Airton Cunha e Dadá Vieira.