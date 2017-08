Cerca de 2,3 mil cidades têm condições para operar 700 MHz na telefonia móvel

O Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV ( Gired ) acrescentou mais 269 municípios na lista de cidades onde há viabilidade técnica para a entrada em operação do sinal do serviço de telefonia móvel na faixa de 700 Megahertz (MHz). Assim, 2.292 cidades estão aptas à utilização do 4G nesta faixa no país. A decisão foi tomada, segunda-feira passada (28.08), na 33ª Reunião Ordinária do Gired realizada na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília.



Entre as 269 cidades estão duas capitais: Vitória (ES) e São Luís (MA). Além dessas, também se encontram, entre outras, Piaçabuçu (AL), Feira de Santana (BA), Quixadá (CE), Aragarças (GO), Pirapora (MG), Corumbá (MS), Rondonópolis (MT), Laranjal (PR), Ariquemes (RO), Uruguaiana (RS) e Chapecó (SC).



Das novas cidades incluídas na lista, 196 estão aptas a iniciar a campanha de mitigação preventiva, na qual a população é informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta digital, e 73 possuem pendências a serem corrigidas para o início da mitigação. O período de mitigação dura em média 30 dias. Após o término deste processo, a Anatel autoriza que a banda larga móvel passe a funcionar na faixa de 700 MHz. As pendências mais comuns para o início da mitigação são relativas à canais autorizados, mas que não estão em funcionamento.



O serviço de 4G que opera na faixa de 700 MHz está muito próximo das frequências usadas pela TV aberta. Isto pode causar interferência na recepção do sinal da TV. As mais comuns são congelamentos de imagem e estalos no som. Ocorrendo a suspeita de interferência, os usuários poderão entrar em contato com a TV perfeita.



O sistema de 4G é uma das tecnologias mais avançadas usadas pela telefonia móvel e que permite que celulares, smartphones, laptops e tablets acessem a internet com velocidades muito rápidas. A faixa de 700 MHz, além de aumentar o total de frequências disponíveis para a banda larga móvel, apresenta vantagens na propagação do sinal. Adicionalmente, a faixa facilita o acesso à programação em ambientes fechados.