Você está lendo um tópico

Papo Aberto

CNH Digital: novidade para motoristas já pode ser baixada no celular.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





leco em 29 Ago 2017 - 14:41



anos | Abr 2006 | Mensagens: 681 | Curitibanos - SC

CNH-e é novidade para motoristas do Brasil Já pensou em nunca mais esquecer a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em sua casa? Pois o aplicativo CNH digital já pode ser baixado por motoristas em celulares Android. O novo format... - Veja mais em https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2...?cmpid=copiaecola























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído