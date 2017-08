Terceira temporada de House of Cards estreia no Paramount Channel

Na próxima terça-feira, 5 de setembro, às 22h, o Paramount Channel estreia a terceira temporada de ‘ House of Cards ’, agora, com áudio original e legendas em português. A série que retrata os bastidores da política norte-americana traz novos episódios que prometem envolver ainda mais a audiência nessa trama.



A ambição pelo poder continua sendo o foco central da série, envolvendo o casal mais poderoso dos Estados Unidos, Francis Underwood (Kevin Spacey) e Claire (Robin Wright). Nessa temporada fica ainda mais clara a dependência mútua que o casal tem um do outro, além de uma parceria na busca incansável pelo poder.



Mesmo com as conquistas no fim da segunda temporada, os novos episódios trazem pendências e inimigos acumulados no passado. No fim das contas, a história se prova bem complicada para os protagonistas e, mais uma vez, a série surpreende com reviravoltas marcantes.