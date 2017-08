Você está lendo um tópico

Televisão

Funcionário sobe em torre e tenta suicídio na sede do SBT em São Paulo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 126 visitas.





Rafa! em 29 Ago 2017 - 18:38



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2127 | São Paulo - SP

Funcionário sobe em torre e tenta suicídio na sede do SBT em São Paulo

Veja mais em: Veja mais em: https://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/08/29...-paulo-110094.php























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído