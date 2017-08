Você está lendo um tópico

Televisão

novo canal na Claro TV e NET TV

ALECIO BRASIL em 30 Ago 2017 - 7:25



anos | Nov 2007 | Mensagens: 1023 | Vila Velha - ES



VC 556: Adicionado canal Curta! HD.

Disponível a partir do pacote Claro Mix HD e NET Light HD, exceto nas praças da NET: Anápolis, Araraquara, Atibaia, Bagé, Barra Mansa, Betim, Bragança Paulista, Chapecó, Criciúma, Guarapuava, Passo Fundo, Ponta Grossa, Porto Velho, Resende, Rio Branco, Santa Maria e Volta Redonda.



FONTE: LINE-UP:

Claro:



