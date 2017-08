Tribalistas ganham especial exclusivo na Globo

Nesta quinta-feira (31), a partir das 23h45, a Globo exibe o Especial Tribalistas , programa inédito que traz o registro da gravação do mais recente projeto do trio Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes , já considerado um dos grandes momentos do ano para a música brasileira.



Gravado no Rio de Janeiro, o especial mostrará a nova aventura musical do trio, um disco caseiro, gravado pelos três amigos, registrando uma música por dia com um grupo pequeno de músicos. Além das quatro faixas disponibilizadas no início do mês - “Diáspora", "Um Só", “Fora da Memória" e "Aliança" -, o programa irá mostrar as seis canções inéditas assinadas e produzidas por eles: “Baião do mundo”, “Feliz e saudável”, “Ânima”, “Lutar e vencer”, “Trabalivre” e “Os peixinhos”.