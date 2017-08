Masterchef Profissionais estreia sua segunda temporada

Na próxima terça-feira, 5 de setembro, às 22h30, a Band estreia a segunda temporada do MasterChef Profissionais . A atração é coproduzida pelo Discovery Home & Health , que exibirá o programa às sextas-feiras, a partir de 8 de setembro, às 19h20.



Os 16 cozinheiros que entram na cozinha mais famosa do Brasil são de várias partes do país e vão enfrentar grandiosos desafios para mostrar aos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella que possuem qualidades técnicas para ser o próximo MasterChef Profissional. “ Já nos primeiros episódios a gente começa a torcer por alguns e a ter simpatia por outros. São personalidades fortes e muito bem delineadas. A nova temporada tem muito mais agilidade e uma facilidade maior de conexão entre os participantes e os espectadores. O programa está emocionante e denso, estou gostando muito de fazer ”, conta a apresentadora Ana Paula Padrão.



Esta edição terá a maior prova já feita no MasterChef no Brasil: os competidores terão de servir 250 convidados de um casamento. “ Os cozinheiros vieram mais preparados, mas ser o próximo MasterChef Profissional não será fácil. Temos provas muito diferenciadas e de muita pressão. Os profissionais vão ter de ter muita determinação, criatividade e saber trabalhar em equipe para vencer a competição ”, revela o chef Henrique Fogaça.



Ao longo de 14 episódios, os profissionais irão enfrentar provas ainda mais elaboradas, difíceis e impactantes. “ As provas de serviço terão menus assinados pelos três jurados, o que reforça ainda mais a pressão sobre os cozinheiros. E, desta vez, os competidores eliminados terão uma nova chance. Vamos promover uma repescagem entre eles ”, adianta Patricio Díaz, diretor do programa.