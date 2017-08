Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Nickelodeon exibe filme baseado na animação Padrinhos Mágicos

30 Ago 2017 - 13:15



Redação

O canal pago Nickelodeon exibe no sábado, dia 9 de setembro, a partir das 18h30, o filme " Os Padrinhos Mágicos: O Filme - Cresça, Timmy Turner! ", baseado na animação Padrinhos Mágicos.



Timmy Turner (Drake Bell) está com 23 anos agora. Mas ao crescer ou se apaixonar, o afilhado perde seus padrinhos mágicos. Assim, Cosmo e Wanda precisariam ir embora, e Timmy não quer isso. Por este motivo, ele faz de tudo para permanecer criança: continua na 3ª série, não quer sair de casa, arranjar um emprego, se casar.























