NET e Claro estreiam sinal em alta definição do canal Curta!

As operadoras de multisserviços NET e Claro HDTV estrearam nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, o sinal em alta definição do canal Curta! . A novidade está disponível no canal 556 para assinantes a partir dos pacotes Claro Mix HD e NET Light HD.



O Curta! é um canal independente, dedicado às artes, cultura e humanidades. São assuntos do canal: música, cinema, dança, teatro, artes visuais, história, filosofia, literatura, psicologia, política e sociedade. Documentários em curta, média e longa-metragens predominam na programação, que traz também séries e cinema de ficção. Peças jornalísticas e vídeos em parcerias com instituições culturais enriquecem e dinamizam os intervalos.



Segundo informações divulgadas pelo site Line-Up, o canal não será disponibilizado pela NET nas seguintes cidades: Anápolis, Araraquara, Atibaia, Bagé, Barra Mansa, Betim, Bragança Paulista, Chapecó, Criciúma, Guarapuava, Passo Fundo, Ponta Grossa, Porto Velho, Resende, Rio Branco, Santa Maria e Volta Redonda.