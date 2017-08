"Me esquece": Pede Celso Portiolli bravo em vídeo nas redes sociais

O apresentador Celso Portiolli postou nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, um vídeo nas redes sociais aparentemente bravo com a repercussão de uma possível saída do SBT .



Tudo começou quando surgiram na internet boatos dizendo que o apresentador estaria saindo do SBT nas próximas semanas.



" Eu renovei meu contrato com o SBT faz dois meses ", revelou o apresentador. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do Uol, o contrato venceria em 30 dias. Além disto, o acordo não envolveria multa por rescisão, tanto a emissora quanto o apresentador poderiam solicitar a quebra de contrato a qualquer momento sem prejuízos.



" Para de falar de mim, me esquece. E mais um detalhe: só vou sair do SBT o dia que o Silvio Santos me mandar embora, o dia que ele me mandar embora eu saio por aquele portão. Por que eu sou grato a esse homem, eu sou grato a Silvio Santos ", continuou no desabafo.



Confira abaixo a íntegra: