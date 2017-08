Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Reviravolta marca acordo entre SKY e os canais abertos Record, RedeTV e SBT

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 84 visitas.





Vcfaz em 30 Ago 2017 - 17:38 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24849 | Redação

A Simba , empresa responsável por negociar os direitos de transmissão dos canais abertos Record, RedeTV e SBT, assinou nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, um acordo para a inclusão de seus canais na operadora de multisserviços SKY .



O caso é visto como uma surpreendente reviravolta uma vez que nos bastidores a operadora vinha se mantendo distante e sem interesse em negociar qualquer cobrança pelo sinal dos três canais. Não foram revelados os valores e condições envolvidos no acordo.



A SKY é a segunda grande operadora a chegar a um acordo com a Simba. A primeira foi a Vivo . O grupo NET e Claro HDTV esteve bem próximo de um acordo, mas uma reviravolta fez o processo retroceder.



Não há informação disponível ainda sobre datas para liberação dos sinais.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído