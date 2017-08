Você está lendo um tópico

Televisão

Apresentador da Record tem aneurisma ao vivo (inclui video)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 29 visitas.





Rubens em 30 Ago 2017 - 20:57



anos | Nov 2004 | Mensagens: 477 | Rio de Janeiro - RJ

Apresentador da Record tem aneurisma ao vivo e vai parar na UTI



Jorge Zortéa, também conhecido pelo apelido de Zico, apresentador da TV Conquista, afiliada da Record em Lucas do Rio Verde (MT), teve um aneurisma enquanto apresentava o programa "Record Esportes", ao vivo, no último sábado (26).



Segundo Gelsner Zortéa, diretor-geral da emissora e filho de Jorge Zortéa, o pai sofreu o rompimento da artéria do baço um caso bastante atípico conforme relatos dos médicos, foi socorrido pelos bombeiros da TV e levado ao hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia de emergência e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).



"O meu pai teve um bom pós-operatório, está se recuperando, anda, conversa e não teve nenhuma sequela", contou Gelsner ao UOL.



Em princípio, os médicos pensaram que o apresentador tivesse tido um infarto, mas descartaram a possibilidade depois de realizar uma tomografia. Mesmo com a boa recuperação, Jorge Zortéa não deve voltar ao trabalho em pelo menos 40 dias.



No vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, é possível ver Jorge Zortéa caindo e sendo aparado após ficar fora do quadro. "Eu preciso dizer que não estou bem. Estou bastante tonto. Ufa, está difícil, de verdade. Kassiano..." dizia o apresentador.



Kassiano Souza, um repórter mirim do programa, se assustou ao ver Jorge Zortéa caindo, mas continuou falando, mesmo gaguejando.



video:

https://www.youtube.com/watch?v=qFMJN7B69fA



Gaúcho, Jorge Zortéa é empresário e fundador da TV Conquista, em Mato Grosso. Inicialmente TV Luverdense, a emissora foi afiliada da RedeTV! e do SBT. Atualmente, a emissora retransmite a programação da Record.





[fonte: UOL]

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2...-parar-na-uti.htm









. Jorge Zortéa, também conhecido pelo apelido de Zico, apresentador da TV Conquista, afiliada da Record em Lucas do Rio Verde (MT), teve um aneurisma enquanto apresentava o programa "Record Esportes", ao vivo, no último sábado (26).Segundo Gelsner Zortéa, diretor-geral da emissora e filho de Jorge Zortéa, o pai sofreu o rompimento da artéria do baço um caso bastante atípico conforme relatos dos médicos, foi socorrido pelos bombeiros da TV e levado ao hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia de emergência e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)."O meu pai teve um bom pós-operatório, está se recuperando, anda, conversa e não teve nenhuma sequela", contou Gelsner ao UOL.Em princípio, os médicos pensaram que o apresentador tivesse tido um infarto, mas descartaram a possibilidade depois de realizar uma tomografia. Mesmo com a boa recuperação, Jorge Zortéa não deve voltar ao trabalho em pelo menos 40 dias.No vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, é possível ver Jorge Zortéa caindo e sendo aparado após ficar fora do quadro. "Eu preciso dizer que não estou bem. Estou bastante tonto. Ufa, está difícil, de verdade. Kassiano..." dizia o apresentador.Kassiano Souza, um repórter mirim do programa, se assustou ao ver Jorge Zortéa caindo, mas continuou falando, mesmo gaguejando.video:Gaúcho, Jorge Zortéa é empresário e fundador da TV Conquista, em Mato Grosso. Inicialmente TV Luverdense, a emissora foi afiliada da RedeTV! e do SBT. Atualmente, a emissora retransmite a programação da Record.[fonte: UOL]























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído