Sindicato dos Jornalistas repudia denúncias de assédio na RedeTV!

Rafa! em 30 Ago 2017 - 21:15



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2130 | São Paulo - SP







O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) emitiu nesta quarta-feira (30) uma nota de repúdio confirmando denúncias trazidas à tona em reportagem do NaTelinha na terça (29), sobre atos que seriam configurados como assédio moral praticados dentro da redação de jornalismo da RedeTV!.







Desde 2014 como superintendente de jornalismo e esportes da emissora, a gestão de Franz Vacek vem enfrentando processos a partir do seu braço direito no departamento, a chefe de redação Lídice Leão.



Segundo depoimentos ouvidos pelo NaTelinha sob promessa de anonimato - por medo de ter suas carreiras prejudicadas -, ela perseguiria a todos que questionassem as suas ordens, agindo de forma humilhante demostrando que ela era a superior hierárquica, ameaçava a equipe de demissão, rebaixava as funções dos jornalistas e minimizava os contratados como PJ.



Veja mais em: https://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/08/30...taveis-110131.php























