Televisão

Corrida Maluca: assista a abertura do reboot da série

quantum em 31 Ago 2017 - 0:14



anos | Jan 2012 | Mensagens: 386 | São Paulo - SP













A animação traz de volta Penélope Charmosa, Peter Perfeito, Dicky Vigarista e Muttley, além de novos pilotos e carros especiais com diversos truques.

Com produção executiva de Sam Register (Os Jovens Titãs, O Show de Tom & Jerry) e animação da Warner Bros. Animation, o reboot de Corrida Maluca no Brasil estreia ainda este ano no Brasil pelo Boomerang.



Lançado nos EUA este mês através do Boomerang SVOD, plataforma de streaming do canal, o já anunciado reboot de Corrida Maluca (Wacky Races), um dos clássicos da Hanna-Barbera, acaba de ter sua abertura divulgada, onde é possível ver o visual dos personagens repaginados e ouvir a música-tema da série.























