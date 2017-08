Você está lendo um tópico

Televisão

Ex-vice presidente da Turner move ação por discriminação racial

Ex-vice presidente da Turner move ação por discriminação racial



Fonte:



A Turner, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, está enrolada em um escândalo corporativo, que envolve discriminação racial.



Grechten Colón, ex- vice-presidente executiva de vendas publicitárias da Turner Latin America está movendo processo judicial nos EUA por discriminação, ação esta que compromete diretamente o presidente da Turner Internacional, Gerhard Zeiler.



Gretchen deixou a empresa em fevereiro deste ano, na sequência de uma série de dispensas realizadas pelo grupo em países como o Brasil.



Segundo a ação da ex-executiva do grupo, a Turner utilizou os serviços da consultoria de psicologia empresarial YSC, que recomenda a contratação e promoção de candidatos e funcionários com base em um conceito chamado "DNA cultural". A consultoria é ré direta no processo. A Turner está envolvida por meio da citação de seu presidente internacional no processo.



Gretchen Colón, que é porto-riquenha, alega que essa consultoria manteve bancos de dados de avaliações pessoais de candidatos para cargos corporativos, e que essas avaliações eram baseadas em etnias e estereótipos culturais, que violam as leis federais dos direitos civis.



De acordo com o processo, a consultoria compilou bases de dados de funcionários organizadas por etnia, como, por exemplo, latinos-americanos, africanos, asiáticos...Na ação, Gretchen diz que esses dados são usados para tirar conclusões sobre comportamentos de funcionários e para julgar habilidades e atributos psicológicos desses grupos étnicos. Isso seria feito para que os empregadores leiam, considerem e utilizem nas decisões de emprego.



Segundo o tal "DNA Cultural", os empregadores devem considerar a identidade do grupo étnico na tomada de decisões, pois cada grupo possui um "DNA cultural" distinto que é moldado por seu único conjunto de genes, uma "história profundamente enraizada e predileções históricas ''.



A consultoria sugere, por exemplo, que os latino-americanos são mais "independentes, rebeldes e hiperativos" e que apesar de "terem estilo de liderança", são "muito menos propensos a produzirem resultados".



O processo afirma que o presidente da Turner Internacional adotou o paradigma cultural da tal consultoria para tomar algumas das suas decisões com relação aos funcionários do grupo.



Grecthen diz que chegou ser avaliada em uma longa entrevista pela YSC, que usou como base esses paradigmas de "DNA Cultural". Ela estava disputando uma promoção no grupo.



Segundo a ação, foi justamente essa avaliação, baseada na etnia e genes dela, que fizeram com que Gretchen perdesse a disputa para a vaga de presidente de operações latino-americanas da Turner.



Gretchen Colón assumiu em 2013 a vice-presidente executiva de vendas publicitárias da Turner Latin America, cuidando também do negócios dos canais Turner (Cartoon, TNT, Warner) no Brasil.



A executiva, que iniciou a carreira no grupo em Londres, tinha mais de 20 anos de Turner quando foi dispensada, em fevereiro deste ano.



Segundo Michael Marinello, vice-presidente sênior de Comunicação Corporativa da Turner, o grupo não tem nenhuma relação formal ou permanente com a YSC. Já utilizou serviços de consultoria da mesma, mas não o faz com frequência.



A Turner diz que a YSC é uma conhecida empresa de consultoria mundial, cujos clientes incluem a Discovery Communications, a Reuters e a BBC.



