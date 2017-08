Você está lendo um tópico

Um ano do impeachment: um remédio amargo necessário ou um golpe?

Fernando.Alves em 31 Ago 2017 - 9:13



Por Maria Teresa Cruz



Há exatamente um ano, o Senado decidia por 61 votos a 20 que a presidente Dilma Rousseff deveria deixar o palácio do planalto, por causa das acusações de pedaladas fiscais. Na mesma data, o vice Michel Temer já faria o primeiro discurso como chefe na nação. Alguns meses antes, no dia 17 de abril, 367 deputados disseram sim ao afastamento da presidente, 137 foram contrários, 7 se abstiveram e dois não compareceram.



Mas para chegar a essas votações que resultariam no afastamento de Dilma e na ascensão de Temer ao poder, o processo começou muito antes, com uma ação pedindo a investigação da petista acusada das chamadas pedaladas fiscais, ou seja, de mexer no orçamento sem passar pelo Congresso, destinando verbas à programas sociais, bandeiras do governo do PT. Além da então presidente Dilma Rousseff, que passou por um processo de desgaste político e pessoal também, duas figuras tiveram, cada um a seu modo, papel de destaque no episódio: a advogada Janaina Paschoal, que ao lado do jurista Helio Bicudo formalizou o pedido de impeachment de Dilma, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que, como prerrogativa, trabalhou na defesa da ex-presidente.



Em entrevista ao Yahoo, Janaina Paschoal afirma que não se arrepende de ter pedido o afastamento de Dilma e que faria tudo de novo se fosse necessário. “Se soubesse de tudo que sei hoje, teria sido ainda mais dura. Os crimes foram ainda mais graves do que fora apresentado durante o processo de impeachment. Veja as delações de Marcelo Odebrecht, de Mônica Moura e mesmo a da JBS. Além disso, a situação na Venezuela reforça minhas convicções”, afirma, ao traçar um paralelo com a atual situação da Venezuela. Para ela, o PT queria fazer do Brasil uma Venezuela. “Todas as noites, eu sinto que salvei o Brasil de passar pelo que passam nossos irmãos venezuelanos”, orgulha-se.



Já para o ex-ministro José Eduardo Cardozo, que atualmente se afastou por completo de funções políticas e advoga em Brasília e São Paulo, tudo que aconteceu, desde o impeachment – na avaliação dele um golpe com cores de flagrante injustiça – passando por um ano de governo de Temer como um período de grande tristeza. Cardozo lembra que disse, em diversas oportunidades, que um governo que nascesse daquela forma, fruto de um golpe parlamentar, não teria chances de tirar o país da crise. “E até gostaria que tivesse tirado, o que não aconteceu”, afirma. “Portanto, eu vejo tudo isso com muita tristeza. Eu não vejo nada que a gente tenha dito que não tenha sido confirmado. Primeiro, dissemos que nenhum governo eleito com golpe institucional tiraria o país da crise. Segundo lugar, o governo Temer foi montado com um ministério assustador, não apenas do ponto de vista de exclusão social que ele simbolizava, porque não tinham mulheres, não tinham negros. Mas também do ponto de vista ético, os fatos mostraram as pessoas em torno dele e ele próprio envolvido em graves acusações. Os fatos dados são violentíssimos”, diz Cardozo em alusão ao episódio da mala do ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e a delação de Joesley Batista, que coloca Temer em posição de destaque em episódios de corrupção.



“Quando você observa as denúncias envolvendo Temer e compara às denúncias que existiam contra Dilma Rousseff, que ensejaram o impeachment, o processo fica cômico. Nós tivemos um Congresso afastando Dilma por uma questão orçamentaria. Por uma questão feita por todos os outros governos, por uma situação de uma mudança de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que entendeu aquilo que sempre se entendeu como legal como ilegal a partir de certo momento”, avalia Cardozo, lembrando que Michel Temer foi o primeiro presidente da república no exercício da função denunciado por corrupção. “A mesma Câmara que autorizou o processo de impeachment de Dilma, se recusa que Michel Temer seja processado criminalmente por corrupção”.



leco em 31 Ago 2017 - 9:49



Quem não pedala ,com ou sem bicicleta? Por corrupção, até agora nada de prova material.Incompetência não é argumento e se se resolve no voto na próxima eleição...[/url]





leco em 31 Ago 2017 - 10:16



