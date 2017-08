Discovery Turbo exibe o especial É Turbo ou Nada

Os motores roncam, o metal lança faíscas e os pneus queimam na pista – de segunda a sexta, entre 4 e 8 de setembro, o melhor do canal Discovery Turbo integra o especial É Turbo ou Nada . Durante toda a semana, sempre na faixa das 18h55, irão ao ar cinco novas atrações entre séries inéditas e estreias de temporadas.



A quarta safra de Fantomworks abre a programação especial na segunda, 4. Na terça, 5, é vez de Texas Chrome: Negócios de família ganhar sua terceira leva. A inédita Oficina de Superclássicos vai ao ar a partir de quarta-feira, 6. Na quinta, 7, estreia Chris Harris: Carros Top , a outra série inédita. A terceira temporada de Os reis da sucata fecha o especial na sexta, 8. A seguir as descrições das séries e dos respectivos episódios de estreia.



Quando o assunto é carros clássicos, Dan Short é a enciclopédia viva e definitiva. Iniciando o especial, ele abre as portas da garagem para mostrar o trabalho de sua equipe na quarta temporada de Fantomworks . Em cada episódio, Dan trabalha em dois projetos de restauração do começo ao fim: desde o contato inicial com os proprietários à entrega do automóvel.



Na terça, Texas Chrome: Negócios de família segue os Méndez – o clã construiu, ao longo de 40 anos, um império em um ramo específico da customização de veículos: a transformação de veículos pesados, entre caminhões e ônibus. A terceira temporada da série segue no registro do trabalho dos Méndez enquanto eles convertem máquinas pesadas em obras que combinam design, potência e torque em projetos milionários. Cada um dos novos episódios mostra o trabalho de transformação do início ao fim, além do cotidiano de uma família que, com esforço e perseverança, fez fama no mercado da customização.



Recuperar o rendimento e a forma de carros clássicos é a especialidade de Noah e sua equipe de mecânicos, designers e funileiros – trabalho que a inédita Oficina de Superclássicos acompanha a partir de quarta-feira, 6 de setembro, às 18h55. Juntos eles formam a Classic Car Studios e colocaram a cidade de Saint Louis como destino certo para colecionadores de carros de todo o mundo. Para Noah, não basta que os ícones do passado apenas se pareçam novos; é preciso que eles demonstrem alto desempenho.



Em Chris Harris: Carros Top , série inédita no ar a partir de quinta-feira, 7, às 18h55, o apresentador realiza o sonho de muita gente e desvenda os segredos de modelos icônicos e de lançamentos da indústria automotiva. Chris ficou famoso por sua participação em Top Gear, uma das mais longevas atrações sobre motores na TV britânica. Na experiência solo, ele guia os carros mais caros e velozes, queimando pneus e testando os limites dessas obras-primas da engenharia.



Transformando ferro retorcido e chapas de aço amassadas em dinheiro vivo, Os reis da sucata estão de volta à tela do Discovery Turbo. A terceira temporada da série estreia na sexta-feira, 8, às 18h55. Bobby e Andy Cohen continuam à frente do ferro-velho “Cohen Recycling”. Pai e filho trabalham juntos há décadas e desenvolveram uma parceria afinada para negociar carros batidos, vender as peças e, quando for o caso, investir na restauração completa de automóveis que são devolvidos às ruas em grande estilo. Pelo ferro-velho dos Cohen passam cerca de 450 toneladas de metal por ano. O pai fundou negócio há meio século e Andy incrementou a oferta com a oficina de restauração – os dois vivem às turras, sobretudo quanto a decisões de dar uma segunda chance às carcaças ou trata-las como sucata.