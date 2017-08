Ronnie Von conversa com ator que dá vida ao Deputado João Plenário de A Praça é Nossa

O programa Todo Seu desta quinta, dia 31 de agosto, às 22h30, na TV Gazeta , abre a noite falando sobre as bebidas destiladas. O especialista Maurício Leme comenta sobre o processo de produção e a maneira correta de consumir esse tipo de bebida, como, por exemplo, a temperatura ideal e os copos específicos que devem ser utilizados para cada uma. O convidado dá uma aula sobre alguns dos destilados mais consumidos no mundo, como o whisky, a tequila e a vodka.



No Espaço Gourmet, o chef José Carlos Campelo prepara uma receita típica da cozinha portuguesa e mostra como herdou um talento gastronômico que vem sem passado de geração em geração.



Quem participa desse banquete com Ronnie Von é o ator Saulo Laranjeira . Sucesso no programa ‘A praça é nossa’ com o hilário Deputado João Plenário , o humorista bate um papo sobre sua diversificada carreira, que conta desde a atuação em novela global aos palcos onde enaltece a música brasileira.



A noite ainda garante as notícias mais curiosas do sempre badalado mundo dos famosos com as informações trazidas pela expert em celebridades, a jornalista Esther Rocha.