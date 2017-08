Canal Brasil homenageia o sambista Wilson das Neves

Morto no último sábado, dia 26 de agosto, aos 81 anos, o sambista Wilson das Neves ganha homenagem do Canal Brasil nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, às 17h30.



O canal reprisa o programa “ MPBambas ”, que mostra entrevista de Wilson a Tárik de Souza em 2011.



No programa, o músico Wilson das Neves é recebido por Tárik de Souza para uma conversa descontraída. Em sua importante trajetória desde o fim da década de 1950, acompanhou artistas como Elza Soares e João Donato.