Nat Geo Play disponibiliza o documentário "Lady Di: Suas Últimas Palavras"

O documentário “ Lady Di: Suas Últimas Palavras ” produzido pelo National Geographic Documentary Films pode agora ser desfrutado pelo aplicativo Nat Geo Play na versão dublada.



Com a produção executiva do aclamado cineasta Tom Jennings - vencedor do prêmio Peabody em 1895 Films (Challenger Disaster: Lost Tapes; MLK: The Assassination Tapes), o documentário traz uma nova perspectiva da emocionante jornada da Princesa desde sua infância até o seu relacionamento com Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. E revela os pensamentos e sentimentos de Diana num momento muito específico de sua vida, onde apresenta o seu lado da história.



“ National Geographic Documentary Films tem o compromisso em trazer documentários de destaques mundiais que cobrem histórias provocativas e globalmente relevantes dos melhores cineastas no mundo " diz Tim Pastore, Presidente de Produções e Programações Originais da National Geographic. " Este filme não é uma exceção, pois oferece uma nova perspectiva e insight de Diana, Princesa de Gales', por seu lado da história de continua nossa longa tradição em oferecer ao nosso público acesso sem precedentes a eventos significativos ”.