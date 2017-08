AMC estreia episódios inéditos de Fear the Walking Dead

O canal pago AMC estreia no domingo, dia 10 de setembro, a partir das 22h, a segunda parte inédita da terceira temporada da série original " Fear the Walking Dead ". O retorno será marcado pela exibição de um episódio duplo.



Nos próximos episódios, as famílias Clark e Otto conseguiram uma trégua desconfortável com a Nação, já que eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver juntos. A tensão aumenta no Broke Jaw Ranch à medida que sua milícia é dizimada, os recursos se tornam escassos e os Mortos invadem.



A represa Gonzalez, que é uma fonte de vida, é o maior prêmio rumo ao sul. Strand atingiu o fundo do poço e precisa de um parceiro para explorar a única moeda do mundo, se um dia ressuscitar. Enquanto isso, Daniel tornou-se novamente el soldado e passa o seu tempo a serviço de Lola e da barragem, mas ainda não deixou para trás o fantasma de Ofelia.