Divulgado primeiro competidor do reality "Exathlon". Descubra quem é

O surfista Pedro Scooby aceitou o desafio e será um dos 20 participantes do reality de competição que a Band leva ao ar em setembro. Apesar de ter que ficar três meses longe de casa, Scooby disse que recebeu o apoio da mulher, Luana Piovani, para participar do programa que será gravado numa praia remota na República Dominicana: “ Ela me disse pra ficar tranquilo, que ela cuidaria de tudo aqui ”, conta.



Sem estratégia definida ainda para competir, Pedro Scooby diz estar mais preocupado com o time formado pelos não famosos. “ Eles me preocupam mais do que os atletas, porque são sarados ”, revelou.



O surfista também disse ter receio sobre o relacionamento entre os competidores: “ Meu maior medo é o convívio, porque quando há dinheiro em jogo as pessoas se transformam e passam por cima dos princípios. Eu sou um cara que nunca vai fazer isso ”. Sobre suas vantagens para ganhar as provas, Scooby foi categórico : “ Acho que a maior virtude que eu tenho é ter sido criado no subúrbio do Rio. Quem sobreviveu ao subúrbio no Rio, sobrevive a qualquer coisa ”, finalizou.



O reality Exathlon será gravado na República Dominicana. Na competição, os participantes terão que se confrontar na busca pelo prêmio de R$ 350 mil. Os competidores terão que mostrar força, inteligência e coragem. A mais difícil competição de resistência da tevê brasileira estreia em setembro, na Band.