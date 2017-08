Filme com Isis Valverde estreia na Netflix dois meses depois de chegar aos cinemas

A Netflix estreia no dia 1 de setembro o filme brasileiro " Amor.com ", dirigido pela estreante Anita Barbosa. A produção, que esteve em cartaz nos cinemas brasileiros em junho deste ano e já está disponível globalmente na Netflix, é protagonizada por Isis Valverde e Gil Coelho .



O filme conta a história de Katrina, famosa blogueira de moda que dita tendências em vídeos na internet e de Fernando, vlogueiro de games que ainda não encontrou o sucesso. Quando os dois se conhecem, acabam se apaixonando e o romance ganha destaque na internet.



O filme fez sucesso no exterior, gerando críticas positivas como a da jornalista Julianne Escobedo Shepherd, do site Jezebel. “Um verdadeiro testemunho do poder, do amor e da internet", disse. O roteiro, assinado pelo trio Saulo Aride (Divã a 2), Bruno Garotti (S.O.S Mulheres ao Mar) e Leandro Matos (Se eu Fosse Você), é uma comédia romântica com muitas reviravoltas.