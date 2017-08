19 participantes serão expulsos nesta quinta no reality "A casa"

Na reta final do reality show A Casa , as regras do programa mudam totalmente. Depois de a estudante universitária Thaís Guerra, última Dona da Casa da temporada, expulsar alguns participantes, não acontecerá nenhuma votação para eleger quem determina quem sairá do jogo.



A partir do episódio que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 30 de agosto, não existe mais o Dono da Casa , acabam as compras e os participantes precisam se virar com a cesta básica distribuída diariamente e que atende a apenas quatro pessoas e com o que armazenaram ao longo do confinamento. Além disso, as provas, a partir de agora, não valerão mais dinheiro, mas, sim, a permanência na casa. E tem mais: quem vencer cada um dos desafios propostos pelo apresentador Marcos Mion decidirá quem serão os próximos eliminados.



O programa começará com 23 moradores e acabará com apenas 4 deles . A grande final acontece na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, ao vivo. O prêmio atual é de R$ 445.288.