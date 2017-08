Atômica estreia nos cinemas nesta quinta, confira todas as estreias

Agosto está chegando ao fim! Ufa, que mês longo é este, minha gente!



Para celebrar a partida do mês dos cachorros loucos, nada melhor que curtir um cinema. Nesta semana, várias atrações estão estreando nas principais salas do país.



O longa " Atômica " é uma das estreias mais aguardadas. Uma agente secreta do MI6 é enviada a Berlim Durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um colega e recuperar uma lista de agentes secretos.











A animação " Emoji - O filme " também chega às principais salas. Emoji - o filme desvenda a cidade de Textopolis, a terra secreta dos emojis, dentro do seu smartphone.











A França marca presença com o longa " 150 Miligramas ". Em um hospital em Brest, na França, uma pneumologista estabelece uma ligação direta entre mortes suspeitas e o consumo de Mediator, um medicamento que está no mercado há 30 anos. História inspirada na vida de Irène Frachon, pneumóloga francesa.











O documentário " David Lynch - a vida de um artista " narra a vida do cineasta David Lynch.











Da Rússia chega a ficção científica " Os guardiões ". Durante a Guerra Fria, uma organização chamada Patriota cria um esquadrão de super-herois que inclui membros de múltiplas repúblicas soviéticas. Por anos, eles tiveram que esconder suas identidades, mas em tempos difíceis, eles terão de se mostrar outra vez.











O drama brasileiro " Como nossos pais " mostra a história de Rosa, 38 anos, uma mulher que se encontra em uma fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e geracionais: ao mesmo tempo em que precisa desenvolver sua habilidade como mãe de suas filhas, manter seus sonhos, seus objetivos profissionais e enfrentar as dificuldades do casamento, ela continua sendo filha de sua mãe, Clarice, com quem possui uma relação cheia de conflitos.











Durante a noite de estreia da peça de teatro que retrata conflitos entre amor e trabalho, Skene – reflete sobre a parceria com Jaqueline. A linha entre a vida real e a fantasia confundem-se, enquanto o diretor começa a suspeitar que ele também pode ser um personagem da história e luta com questões existenciais. Esta é a história do longa " Entrelinhas ".











A Austrália envia o longa " O acampamento ". Ian e Samantha viajam para relaxar alguns dias num parque natural. O casal encontra um acampamento isolado com apenas um carro e uma barraca vazia. À medida que anoitece e ninguém retorna, os dois passam a se preocupar. E quando descobrem uma criança vagando pela floresta, eles mergulham numa terrível cadeia de acontecimentos que vai levá-los até o limite.