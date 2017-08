"A Fórmula" cria expectativa para segunda temporada

Olá, internautas



Nesta quinta-feira (24/08), “A Fórmula” chegou ao fim na TV Globo. A boa produção da emissora platinada girou ao redor dos 15 pontos de média, mesmo patamar de “Vade Retro” que ocupava a faixa horária.



A série conquistou um bom resultado ao trazer reflexões sobre o tempo e o amor, dois bens mais preciosos da humanidade que, infelizmente, muitos não dão o devido valor. O tempo passa. E cada vez mais rápido.



“A Fórmula” trouxe indagações ao telespectador. Fatos de 30 anos atrás, que marcaram Angélica e Ricardo nos anos 80, ainda continuam vivos na vida das personagens no novo milênio. Passado mal resolvido impacta o presente.



Luisa Arraes arrasou no papel de Afrodite. A atriz trouxe a juventude mesclada com a experiência de Angélica. E conquistou uma ótima parceria com Drica Moraes. Klebber Toledo também obteve um bom desempenho ao interpretar o jovem Ricardo. E o tempo realmente passou para Fabio Assunção....



Duas participações especiais também deram o brilho em “A Fórmula”. Claudia Raia roubou a cena ao interpretar Samira, rival de Angélica nos anos 80. Já Ana Rosa emocionou ao viver Dona Neide, mãe da protagonista, que enfrenta o Mal de Alzheimer.



A última cena da temporada criou um gancho para uma possível segunda temporada que, de acordo alguns jornalistas especializados, não deve ocorrer. Esperamos que tal informação seja incorreta. O telespectador, que acompanhou a série, reclama pela continuidade da saga. Ricardo anunciou ou não a maior invenção do século?



“A Fórmula” cumpriu sua missão.



Fabio Maksymczuk