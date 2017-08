Você está lendo um tópico

Setembro: "Ouija", campeã de xadrez e drama histórico são destaques no Telecine Premium

VCFAZ.TV continua trazendo as novidades de setembro na Rede Telecine . Superestreia" são o destaque no Oscar deste ano "La La Land: Cantando Estações" , as sequencias "Jack Reacher: Sem Retorno" e "xXx: Reativado" , a comédia "A Última Ressaca do Ano" e o suspense "A Garota do Trem" .



Entre outros filmes que chegam à programação estão o terror "Ouija: A Origem do Mal" ( 15 de setembro , às 22h). Doris é uma menina solitária e sua mãe finge se comunicar com espíritos. Quando Doris usa um tabuleiro de Ouija para contato com o falecido pai, uma série de seres malignos se apoderam de seu corpo. Aaron Eckhart estrela "Dominação" ( 29 de setembro , às 22h).



Uma jovem de Uganda vê sua vida mudar rapidamente após ser apresentada ao xadrez em "A Rainha do Katwe" ( 11 de setembro , às 22h). Ela fará de tudo para realizar o sonho de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo. No drama histórico "O Nascimento de uma Nação" ( 18 de setembro , às 22h), Nat Turner (Nate Parker) é um escravo letrado e pregador, é usado pelo seu proprietário Samuel Turner (Armie Hammer) para acalmar os escravos rebeldes. Depois de testemunhar inúmeras atrocidades, no entanto, ele decide elaborar um plano e liderar o movimento de libertação do seu povo.



Richard Gere, Dakota Fanning e Theo James estão em "O Benfeitor" ( 25 de setembro , às 22h). Após um trágico acidente, Franny perdeu seus melhores amigos, Bonny e Mia. Depois de um tempo, a filha do casal, Olivia, entra em contato com Franny para contar que é recém-casada e está grávida. Disposto a ajudá-los como seu novo propósito de vida. Já Idris Elba e Richard Madden estrelam "Atentado em Paris" ( 08 de setembro , às 22h). Em Paris, Michael Mason comete furtos no dia a dia. Ao roubar uma bolsa sem saber que nela havia uma bomba, ele acaba na mira da CIA como suspeito de terrorismo. O agente Sean Briar acredita em Michael e percebe que ele foi vítima de uma conspiração muito maior.



Em "Morgan: A Evolução" ( 22 de setembro , às 22h), uma consultora coorporativa de gestão de risco precisa investigar um acidente em uma instalação remota. Ela se questiona ao ter que decidir se um ser artificial vivo deve ou não ser sacrificado. Ralph Fiennes e Tilda Swinton estrelam o drama "Um Mergulho no Passado" ( 04 de setembro , às 22h), que mostra as férias na Itália de uma estrela do rock e de um cineasta é destruída pela visita inesperada de um antigo amigo e sua filha.



No drama "Michelle e Obama" ( 27 de setembro , às 20h20), Barack Obama (Parker Sawyers), calouro da faculdade de Direito de Harvard, arruma um emprego temporário em um escritório de Chicago. Lá, fica sob as ordens da jovem advogada Michelle Robinson (Tika Sumpter), por quem se apaixona. Certo dia, a advogada finalmente aceita o convite do estagiário para saírem e logo começam o romance. O casal, no futuro, se tornará um dos mais importantes do mundo. No longa espanhol "Cem Anos de Perdão" ( 14 de setembro , às 0h35), em Valência, um grupo de assaltantes com explosivos invade o Banco Mediterrâneo fazendo várias pessoas de reféns. Com um plano estrategicamente traçado, Uruguayo, o líder deles, esconde dos demais o real motivo do assalto.



