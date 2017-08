Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Os JABUTIS e a ONÇA - A História do Barão de Mauá e a Velha Política no Brasil

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 24 visitas.





waltersandes em 31 Ago 2017 - 15:17



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1518 | São Paulo - SP

Durmam com esta agora PTralhas Esquerdopatas de plantão, apoiadores do Bolivariano Hugo Cháves, Nicolás Maduro e Fidel "Irmãos" Castro.



Num país como o Brasil, que tinha tudo para ser uma Potência Econômica, não passa de um país de BANANAS. Graças à Velha Política do toma lá, dá cá , adotada inclusive pelos Esquerdopatas do PT que queriam transformar este país numa Venezuela, numa Cuba Socialista Comunista retrógrada e atrasada.



Parabéns ao Barão de Mauá . Infelizmente ele não está mais aqui para ver o estrago que os políticos de Esquerda e os Jabutis que não gostam de trabalho, (só gostam da corrupção), fizeram ao Brasil do Século XX, XXI. Os Jabutis da Velha Política Brasileira. Empreendedorismo SIM. E menos interveção Estatal JÁ.



Os JABUTIS e a ONÇA - A História do Barão de Mauá e a Velha Política











Abs,

Walter - Num país como o Brasil, que tinha tudo para ser uma Potência Econômica, não passa de um país de BANANAS. Graças à, adotada inclusive pelos Esquerdopatas do PT que queriam transformar este país numa Venezuela, numa Cuba Socialista Comunista retrógrada e atrasada.Parabéns ao. Infelizmente ele não está mais aqui para ver o estrago que os políticos de Esquerda e os Jabutis que não gostam de trabalho, (só gostam da corrupção), fizeram ao Brasil do Século XX, XXI. Os Jabutis da Velha Política Brasileira. Empreendedorismo SIM. E menos interveção Estatal JÁ.Abs,Walter -























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído