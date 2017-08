[ub] Coloquem o Simba na Fazenda... e já!

Você está lendo um tópico

saudação . Chega uma nova coluna, recém-saída do forno [ok, expressão fraquinha para começar, mas dê um desconto, ainda é a segunda desta 'nova temporada']. Hoje com temas que farão você refletir , como: o que leva ex-participantes de reality shows a se tornarem ex-ex-participantes de reality shows? E mais: por que não colocam de uma vez o frágil leãozinho Simba na Fazenda? E mais. Vamos em frente. Tema não falta!













E como podemos definir a coluna de hoje…?.



Poxa, Renata… quanta sinceridade …! o__________O



E quando você pensava que não podia piorar…

Vem a Record e lembra: vem aí uma nova edição da Fazenda . É, meu amigo leitor. E parece que não vem pouca coisa, porque resolveram colocar no mesmo recinto [eu ia dizer manicômio, mas em tempos de politicamente correto para o uso de qualquer palavra, prefiro me conter] ex-participantes deste e de outros reality shows [!].





Calma, calma, não é um pesadelo … Quer dizer, é sim =[



Ex-BBB, Ex-Fazenda…

Imaginem quantos “ex-ex” irão infestar não só a tela, mas todo e qualquer meio ou rede social que você abra, caro leitor. Mas acalme-se: nesta coluna, este tema não vai entrar. Quero dizer, acabou já entrando, mas. Foi só hoje. Não entra mais.



Desespero?

Nunca é demais lembrar: esta é a décima edição do gênero “Fazenda” no país. É o dobro do que já foi ao ar em seu país original, a Suécia - onde o formato “The Farm” teve apenas cinco edições. Dizer que é um grande sucesso é forçar a barra, pois o programa - apesar de trair muitos anunciantes para a TV dos bispos, é claro - já passou por muitas e muitas mudanças, contou com nada menos que 3 apresentadores neste meio tempo e, não à toa, se chamará “A Fazenda - Nova Chance”. Pode ser nova, ou mesmo a última chance .



Relembre, relembre…

Britto Jr., Rodrigo Faro e, mais recentemente, o carismático, despojado e espontâneo [o__O] Roberto Justus já estiveram no comando deste verdadeiro titã dos reality shows nacionais. Agora, é ajoelhar e rezar para que esta investida [ou ultimato?] dê certo. Caso contrário, não vai faltar pena voando por aí, meus amigos!





Bom, seria outro tipo de pena, mas… isto serve para ilustrar !



Bom, chega de Fazenda

Sou mais de realities que fazem mesmo alguém ficar famoso, como.... como... como qual , mesmo?



Sumiu? Virou Youtuber

Quem não se lembra de nomes como Regina Volpato, João Gordo e Gilberto Barros [este último recentemente causou alvoroço na internet por ter aparecido em uma cena de quase figuração na Globo]… O que eles tem em comum? Todos viraram youtubers . É isso mesmo: aquela coisa de mudar de emissora com direito a capa em revistas e jornais acabou. O Youtube [ou a ‘emissora’ do futuro que já está no presente, caro leitor] parece dar conta do recado.



E sobre o que eles falam?

Tem de tudo . O é o que está lá ].





Bons tempos em que Gilberto Barros estava em rede nacional de TV…



E mais…

Já o mas…



Mas…

Quem faz mesmo sucesso [com seguidores na casa das dezenas de milhões, diferente dos famosos acima, que penam para chegar aos milhares] são nomes como Whindersson Nunes, Felipe Neto, Kéfera e vários outros. São mesmo novos tempos. Estes surfam na onda da geração que já nasceu com o Youtube. Os demais tentam usar sua experiência na TV para angariar espaço na web [louvável tentativa, diga-se de passagem - quanto mais opções, melhor].



Ah, reparem numa coisa



A logo do Youtube mudou. Quase nada, mas mudou. Pronto, era só isso. Podemos continuar e…





Para bom entendedor … ;-]



E por falar em Youtube

Em seu HBO libera praticamente todos os episódios do programa “Greg News” com Gregório Duvivier [o rapaz do "Porta dos Fundos" que é mais politizado]. Não achei lá muita graça no programa [que apesar de ter um propósito de crítica, mais parece um ‘penico de ideias’ do próprio apresentador], mas fica a dica para quem quiser conhecer.



Ele está [quase] de volta!

Jerry Seinfeld , comediante que marcou uma geração, terá sua [merecida] nova série na Netflix. Mas calma, o formato é diferente: desta vez, em stand-up. “Jerry Before Seinfeld” estreia no dia 19 de setembro, mas a Netflix já liberou trailer oficial [se não abrir,









E ele não está a cara do Tiago Leifert mais velho neste frame? Diga aí?!



Que mal pergunte

Falamos nesta coluna sobre João Gordo , uma das revelações da antiga MTV Brasil [não esta MTV ‘millenilzada’, e sim a que acabou por volta de setembro de 2013 [4 anos voaram!]. E veio à memória: por onde anda todo o acervo daquela emissora? Segundo notícias datadas de 2016, ainda havia certa indefinição sobre quem poderia deter tão rico e vasto acervo, mas até aquele momento, aparentemente nada feito.



E não é pouca coisa

E me pergunto: tantos formatos originais e diferentes [em relação à TV pasteurizada que temos no atual momento] não criaram nenhuma “faíscazinha” nos corações das emissoras que hoje aí estão? Quem não se lembra das irônicas entrevistas no “ Infortúnio com Funérea ” [alô, Multishow?], do campeonato de futebol “ RockGol ” [alô, ESPN ou Fox?], do “ Comédia MTV ” [alô, TBS ou Comedy Central?]. É mesmo de se lamentar que após anos de tanta produção e criatividade, os canais prefiram se entupir de produções parecidas ao invés de ousar - nem que seja resgatando o que um dia já foi ousado .





Acervo da antiga MTV Brasil: não dá pra pelo menos resgatarem as [boas] ideias?



Sou só eu? - parte 2

Na coluna passada, falamos sobre a falta que faz uma versão em HD do [ótimo] canal TCM. Agora, outra pergunta que paira: num país do tamanho do nosso Brasil, temos cerca de 10 a 12 canais esportivos, 10 a 12 canais infantis, e… 2 ou 3 canais de notícias ? Como, caras pálidas?



Façam a matemática

GloboNews, BandNews, RecordNews [ok, este último não anda lá bem das pernas, mas ainda conta para chegarmos a mais de 2 canais] e… o que mais? Fica para sua reflexão . Somos um país com mais de 207 milhões de habitantes, maior país da América do Sul e quinto maior do mundo em população, e… temos na prática 2 ou 3 canaizinhos de informação ?



Digo mais

Seguindo o modelo dos nossos ‘brothers’ americanos [que valorizam e muito isto que vou lhes dizer], vivemos num país com tantas facetas e especificidades [palavra rebuscada, hum] regionais que justificaria facilmente uma ramificação de canais de notícias pelo menos [no mínimo!] para cada uma das regiões : Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Além é claro, dos de cobertura nacional. Alô, Ministério das Comunicações! Alô, emissoras! Alô, políticos que comandam estados em várias regiões do país e…. [ piiiiiiii…. coluna censurada ].



Bem, acho que encontramos a causa

Melhor não me alongar demais no tema, pelo menos no dia de hoje. Mas digo novamente: reflita sobre isto, caro leitor.





Mandou bem







Canal Curta HD

Chegou quase no fechamento da coluna, mas não podemos deixar de celebrar tal feito: o canal Curta! agora está em HD . Um alívio para quem zapeia e se depara, por exemplo, com os assombrosos videoclipes do Multishow [se bem que tem um que eu gosto da Simone e Sim… ops ], ou com programas sem nenhum tipo de atratividade. Dia desses, aliás, me deparei com um documentário sobre a vida de Andy Warhol, e recomendo fortemente a você, leitor que aprecia a verdadeira arte.





Mandou mal 1







Viva e o “HD fake”

Como foi Viva [em sua versão HD] insiste em manter seus programas em “HD fake” ou melhor dizendo, “4:3” esticado para “16:9”. O efeito visual na tela, como todos podem ver, é tenebroso , pois além de não parecer nada HD, torna as pessoas mais gordinhas [e sem ofensa aos gordinhos… até eu sou… só um pouco!]. Para programas muito antigos, que não tiveram captação no formato wide, por que não colocar simplesmente em 4:3, deixando as laterais livres? Ou coloquem um efeito bonito [ah, sei lá!], usem a criatividade.





Mandou mal 2







Simba: 5 meses de vergonha

A operadora SKY acabou de anunciar um acordo com eles. Mas, permanece aqui nosso registro: nesta semana, completaram-se cinco [5!] meses do imbróglio entre a [cof, cof, cof] Simba Content - joint venture de SBT, Record e RedeTV - e as operadoras de TV por assinatura. Desde o final de março, meus amigos. Não que o assinante esteja lá perdendo muita coisa [vamos convir], mas que tal o leãozinho “baixar a guarda” em prol dos seus próprios telespectadores, hãn? Podemos apostar que tanto ‘rugido’ não tenha dado muito resultado, como podemos agora comprovar… [se tais canais fossem tão necessários, dificilmente teriam ficado tanto tempo fora do ar, não?!]. Vamos propor aqui uma solução para a Record: coloquem o Simba na Fazenda ! Aí sim [talvez] poderão dizer: o Simba deu certo.



Mas jáááá?

Já. “É o que tem pra hoje”, já dizia… já dizia… [dizia quem, mesmo?]. Logo uma nova coluna chega para você. Ah, nunca é demais dizer: meu e-mail está aberto para suas sugestões de “Mandou Bem” e, principalmente, de “Mandou Mal” [he he he… ]. Escreva para:



Te vejo antes de um novo sumiço [ou aparição] do ET Bilu ou do menino do Acre !

