No Sertão de PE, prefeito tucano diz que Lula 'é o maior mito brasileiro'

ardoss em 1 Set 2017 - 13:41



anos | Abr 2006 | Mensagens: 888 | Craíbas - AL



O prefeito Ricardo Ramos (PSDB), de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como 'o maior mito brasileiro'. O petista esteve no município na noite desta quinta-feira (31) acompanhado de lideranças da sigla, como o senador Humberto Costa, e outros aliados.

Cotado para 2018, Haddad descarta plano B: quero Lula candidato "Hoje vivemos um dia especial, um dia histórico. Estamos recebendo a presença ilustre do maior mito brasileiro e do Nordeste brasileiro. Recebemos de braços abertos, coração aberto e cheio de carinho", disse Ricardo Ramos durante o discurso realizado em Ouricuri



Lula defende Dilma

Para Lula, o impeachment contra a ex-presidente Dilma foi para suspender o avanço dos mais pobres. "A única razão que eu encontro para terem tirado a Dilma foi para barrar os avanços dos mais pobres. Foi por isso que eles deram o golpe na Dilma, porque os pobres queriam ser respeitados, comer bem e viajar de avião", afirmou durante o discurso. Sobre a situação da seca, o petista destacou os problemas da fome e da seca. "A seca é um fenômeno natural da região. A fome e a sede são resultado da irresponsabilidade dos políticos", concluiu



ardoss em 1 Set 2017 - 13:42



anos | Abr 2006 | Mensagens: 888 | Craíbas - AL

Podem anotar. Vai ser expulso.





thiagoencd em 1 Set 2017 - 13:58



anos | Jul 2006 | Mensagens: 246 | Rio de Janeiro - RJ

Esse PSDB petista, bolivariano e bla bla bla...

















