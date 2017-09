Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

BandNews FM estreia a coluna "Canguru, com Ivana Moreira"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 79 visitas.





Vcfaz em 1 Set 2017 - 13:43 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24868 | Redação

Na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, a Rádio BandNews FM estreia a coluna “ Canguru, com Ivana Moreira ”.



A jornalista vai discutir os mais variados temas relacionados à criação dos filhos, como saúde, educação, comportamento, bem estar na primeira infância, entre muitos outros.



Com base em pesquisas e novos estudos realizados por respeitados especialistas, a coluna levará informação e inspiração para pais e educadores ouvintes da BandNews FM.



A coluna “Canguru, com Ivana Moreira” será levada ao ar às terças e sextas-feiras, às 13h40 e às 16h17, e aos sábados e domingos às 18h17.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído