FX convoca Inri Cristo para tranquilizar fãs de "O Exorcista"

No dia 29 de setembro, às 23h30, retorna para o canal FX a série “ O Exorcista ” com sua segunda temporada, e a exibição é na mesma noite de sua estreia nos Estados Unidos.



O canal sabe que este show, inspirado em um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, O Exorcista , que quebrou recordes de bilheteria e aterrorizou o público em todo o mundo, deixa os fãs com os nervos à flor da pele devido às diversas cenas de tensão. Pensando nisso, uma personalidade muito especial foi convocada pelo FX para ajudar os telespectadores a se acalmarem durante a exibição dos episódios inéditos da série: INRI Cristo.



Uma palavra amiga do “pai”, invocada por INRI Cristo, irá ao ar durante os intervalos de cada episódio para acalmar os corações aflitos com uma benção especial. Nos spots, o público se identifica com um personagem que está atordoado na hora de ir para cama - após assistir cenas de terror no FX - e INRI Cristo aparece para tranquilizá-lo.



“ INRI é uma figura conhecida e bastante querida pelo público, sua presença dá um toque especial à campanha de lançamento da série ”, comenta Teco Brandão – Diretor Executivo de Criação da FOX Networks Group Brasil, que supervisionou as gravações com INRI Cristo em Brasília.



Na nova temporada de “Exorcista”, o Padre Tomás Ortega (Alfonso Herrera) e Marcus Keane (Ben Daniels) são levados até Andrew Kim (John Cho), um ex-psicólogo infantil, que dirige uma casa de crianças com cinco anos em risco, em uma isolada ilha privada de frente para a costa de Seattle. Quando uma das crianças sob o cuidado de Andrew é atacado por uma força poderosa, Tomás e Marcus se dirigem até o Oeste, colocando-se novamente em um caminho que irá se colidir com o inferno.