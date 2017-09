Sucesso no canal History, ufólogo é entrevistado por Danilo Gentili

No programa The Noite desta sexta-feira, 01 de setembro, o apresentador Danilo Gentili recebe um dos ufólogos mais famosos do mundo: Giorgio Tsoukalos .



O apresentador da série de sucesso “ Alienígenas do Passado ” veio ao Brasil para promover a 10ª temporada da atração e conversou com o humorista sobre a Teoria dos Astronautas Antigos, além de revelar que conhece a história do “ET de Varginha” e explicar como sua teoria sobre a influência de ETs nas civilizações possui provas que datam de milhares de anos.



Giorgio fala ainda sobre sua própria experiência com OVNIs, que teria ocorrido em 2015 no deserto da Califórnia, e presenteia Danilo com um broche em forma de nave ao final da entrevista.



Foto: Lourival Ribeiro