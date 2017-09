Emily Blunt e Chris Pratt são destaques nas estreias de sábado

Os canais pagos HBO e Telecine Premium estreiam duas grandes produções nesta sábado, dia 2 de setembro, a partir das 22h.



Jennifer Lawrence e Chris Pratt são dois passageiros que acordam 90 anos antes do tempo programado durante uma viagem de rotina no espaço devido a um mau funcionamento de suas cabines em " Passageiros ", na HBO . Sozinhos, Jim e Aurora começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo.



Já Emily Blunt é " A Garota no Trem ", no Telecine Premium . Rachel é uma alcoólatra divorciada, desempregada e deprimida. Ela se envolve na investigação de desaparecimento de uma mulher que observava todos os dias pela janela do trem.