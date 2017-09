Flopou! Serviço auto-denominado "Netflix dos esportes" não sai do papel

O serviço de vídeo sob demanda Sportflix estava previsto para ser lançado em toda a América Latina no último dia 30 de agosto. Estava! O lançamento "flopou" e por enquanto não há previsão para ser disponibilizado.



Um comunicado no site do serviço informa que " prestes a brindar um serviço pago, a plataforma deve passar por processos necessários para assim oferecer a melhor qualidade de vídeo sob demanda esportivo ". Nas redes sociais, as contas do serviço estão inativas.



Assim que as primeiras informações surgiram na internet, o serviço tem sido alvo de desconfianças e acusações de pirataria por propor a oferta de diversos eventos esportivos, entre eles futebol. Isto acendeu o sinal de alerta aos verdadeiros detentores dos direitos destes eventos que de imediato se pronunciaram negando qualquer acordo ou conversas. Entre as empresas que negaram qualquer vínculo estão FOX , Turner , ESPN e Globo , entre outras.



O governo mexicano, através do Instituto Mexicano de Propriedade Intelectual (IMPI), informou nesta semana que inciou um processo para averiguação de denúncia de pirataria. O comunicado divulgado pelo instituto informa que o Sportflix ofereceria programação esportiva cujos direitos pertenceriam a terceiros como Televisa, TV Azteca, ESPN, FOX Sports, Univisión e TNT. O órgão informa ainda que a transmissão destes conteúdos poderiam ferir a legislação local.