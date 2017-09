TV Gazeta estreia produção chinesa neste domingo

Resultado de um acordo firmado em abril deste ano, a TV Gazeta e a emissora chinesa Guangdong deram início a troca de conteúdo audiovisual e a data escolhida para as estreias é 3 de setembro, próximo domingo.



Às 20h, a TV Gazeta exibe a série documental “ Conexão Brasil China ”, que mostra as belezas e as curiosidades do gigante oriental. No primeiro episódio, uma viagem pelo rio Xijiang, uma obra prima da natureza. No mesmo dia, a TV chinesa irá exibir as belezas naturais de Foz do Iguaçu e da Amazônia, produção da emissora paulista.



A data escolhida tem um motivo especial: o início da 9ª cúpula do BRICS , bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que ocorrerá na cidade de Xianem e receberá líderes de governo de vários países.



Com imagens grandiosas e produção diferenciada, os cinco episódios da série “Conexão Brasil China” irão retratar além das paisagens, as delicias da culinária chinesa e o choque cultural entre ocidente e oriente. O último episódio da série, mostra a visita de um jovem australiano a uma vila de pescadores chinesa.



A TV Guangdong exibirá as produções da TV Gazeta em seus canais “International” e “News”. No Brasil, a emissora paulista exibe a série documental “Conexão Brasil China” a partir deste domingo, 3 de setembro, às 20h.