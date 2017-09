SKY lança pacote "Controle" com instalação grátis e HBO liberado até dezembro

Você está lendo um tópico

Para oferecer ainda mais praticidade e conteúdo, a operadora de multisserviços SKY passa a disponibilizar para clientes em todo o território nacional o " SKY Controle ". Trata-se de uma nova categoria de produto que combina um equipamento ( HD por 12 x R$ 15) e uma recarga programada, cobrada automaticamente no cartão de crédito, a partir de R$ 49,90 por mês. A instalação é grátis e o cliente ainda assiste dez canais HBO gratuitamente até Dezembro de 2017.



O novo produto é uma opção para o cliente que quer ter acesso à variada programação da TV por assinatura, sem conta e sem multa de fidelização.



" Pensamos em nosso consumidor que busca praticidade e conteúdo, mas não quer se sentir preso a um contrato. O "SKY Controle" foi desenhado para facilitar ainda mais a vida do nosso cliente, já que ele adquire um produto que combina preço e liberdade de consumo ", diz Alfredo Cesar de Souza, diretor de Pré-Pago da SKY.



" Além disso, o cliente também pode customizar a sua programação dentro do mês, basta fazer recargas de conteúdos opcionais, como futebol, filmes e lutas. Temos opções de conteúdo Premium adicional a partir de R$ 9,90, tudo sem a obrigatoriedade de ficar preso a um contrato de permanência. "























