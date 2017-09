Jogo das Fichas reforça saudade do Lombardi

Olá, internautas



O SBT estreou, na última semana, o “Jogo das Fichas” sem grande divulgação. A nova atração de Silvio Santos sucede o “Roda a Roda” que agora ganha exibição de segunda a sexta com Rebeca Abravanel. O programa, que entra na guerra dominical, adota o velho esquema dos games do patrão.



O participante roda seis piões com valores diversos. Ao som da tradicional trilha do “Pião da Casa Própria”. Depois, o animador soma os resultados e obtém um resultado final. 550 mil reais, no total, por exemplo. Os três primeiros algarismos vão para um painel com outros valores. O participante sobe uma escada e, lá do topo, joga fichas em uma caneleta. Ele deve responder corretamente as perguntas elaboradas por Silvio Santos. Nada difíceis. Aliás, a dificuldade é zero.



Neste domingo (27/08), o apresentador indagou sobre um determinado país e questionou se era Síria ou Tatuapé. Mesmo nível do quadro “Bolsa Família”. A ficha percorre o sinuoso caminho até chegar aos algarismos. Se a ficha cair no 5,5 e 0, por exemplo, o participante fatura 550 mil reais. Caso contrário, leva o que obter com o destino das fichas.



Durante o programa, Silvio Santos chama os “filmes” que lembram os exibidos no Isto é Incrível, do Show de Calouros, dos anos 80, ou então do “Tentação”, dos anos 90. E é exatamente aí que se reforça o saudosismo no telespectador. O público sente a falta da locução do Lombardi que sempre acompanhou Silvio Santos nesta empreitada.



Agora, uma voz com tom mais jovem narra os acontecimentos. É o mesmo locutor das chamadas da Reforma da Previdência que povoaram os intervalos comerciais da emissora. Saudades eternas do Lombardi.



“Jogo das Fichas” traz nada de novo, mas entretém o telespectador que aguarda o início do “Programa Silvio Santos”.



Fabio Maksymczuk