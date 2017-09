Nova estrela mexicana retorna ao SBT em "Um Caminho para o Destino"

Olá, internautas



Nesta segunda-feira (28/08), “Um Caminho para o Destino” estreou no SBT. A nova novela mexicana sucederá “O Que a Vida Me Roubou” que, nesta reta final, ainda permanece no ar. Desse modo, Paulina Goto, que alcançou sucesso na emissora de Silvio Santos no papel de Fanny, em “Meu Coração É Teu”, retorna ao vídeo.



A jovem atriz interpreta Luisa Fernanda, a mocinha da história, que logo se apaixona pelo médico Carlos, vivido pelo galã Horacio Pancheri. O ator estreia em novelas exibidas aqui no Brasil. Paulina transmitiu simpatia e carisma na novela anterior e já irradia a mesma sensação logo nestes primeiros capítulos. O público já torce pelo final feliz da personagem.



A estreia mostrou todo o sofrimento de Amélia, mãe de Luisa, interpretada por Lisette Morales. Há muitos anos, a atriz não aparecia no SBT. Para quem não se lembra, ela viveu a Irmã Cecília na original “Carinha de Anjo”.



Parte do elenco já é conhecido pelos brasileiros. Pedro Peres que vive Jorge, o pai adotivo de Luisa, integrava o elenco de Meu Coração É Teu. Manuel Landeta ressurge completamente careca na pele de Hernani. Ele interpretou Rubens em “Teresa”.



Há ainda René Strickler, que protagonizou diversas outras novelas de boa repercussão no Brasil, como “O Privilégio de Amar”. Agora, interpreta Luis Monteiro, o pai que renegou Luisa. Infelizmente, o dublador do ator foi trocado e ele surge com uma voz tenebrosa. Eugenia Canduro se deu bem em “Um Caminho para o Destino”. Da singela empregada Dolores, de “Abismo de Paixão”, a banqueira Marisa Gomes-Ruiz.



A nova trama traz dois jovens atores nos papéis centrais. É uma novela com ar juvenil. Há um internato de freiras, como “Carinha de Anjo”. Há religiosas por lá também. O interessante é que a mocinha toca violino. Uma boa ideia. Raramente, o instrumento musical é percebido em telenovelas, seja mexicana ou brasileira.



Neste segundo capítulo, com a passagem do tempo, a história ganhou fôlego. Esperamos que mantenha o bom desenvolvimento da história, fato que não ocorreu nas recentes “A Gata” e “O Que a Vida Me Roubou” que ocuparam a mesma faixa horária.



“Um Caminho para o Destino” começou com uma boa perspectiva. Os telespectadores das novelas mexicanas agradecem.



Fabio Maksymczuk