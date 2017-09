Libertação de Ivana entra para história da teledramaturgia brasileira

Olá, internautas



Nesta semana, o tão aguardado capítulo de “A Força do Querer” ganhou destaque na TV Globo. Ivana resolveu reverberar, aos familiares, todo o seu drama. “Nunca fui menina. Sou um trans! Não vai ser fácil pra eu dizer, nem vai ser fácil pra vocês ouvirem! Vocês não tiveram a filha que queriam ter, eu nasci menino”, disparou a personagem vivida por Carol Duarte.



A questão do transgênero não tinha ganhado espaço na teledramaturgia de forma tão contundente até então. Grande parte dos telespectadores desconhece tal assunto. Na realidade, Thammy Miranda abriu a discussão na mídia. E a novela de Gloria Perez veio para trazer luz ao tema.



A autora sempre conquistou ótimo resultado ao abordar a sexualidade. Isso já aconteceu em “Explode Coração” com a travesti Sarita, interpretado por Floriano Peixoto. Também de uma forma delicada e, ao mesmo tempo, contundente. Na década passada, Gloria brilhou, mais uma vez, ao falar sobre a homossexualidade através do Junior, interpretado magistralmente por Bruno Gagliasso em “América”, um dos principais personagens da carreira do ator.



E chegou a vez de Carol Duarte viver o ápice da história de Ivana que agora será Ivan. O corte do vasto cabelo da atriz foi picotado literalmente. A cena entrou para a história da teledramaturgia brasileira. Capítulo forte e tenso. Maria Fernanda Cândido cumpre a sua missão ao fazer o contraponto com a questão da feminilidade. Dan Stulbach também sobressai nestes recentes capítulos ao trazer o olhar angustiado do pai, Eugênio.



Agora, a história de Ivan ganhará um novo sobressalto. A gravidez trará novas discussões e reflexão aos telespectadores. A diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual que no senso comum é a mesma coisa, na realidade, não é, como analisará “A Força do Querer”, daqui pra frente.



Parabéns, Gloria Perez e Carol Duarte. Mais um “tijolo” inserido pela teledramaturgia para o combate ao preconceito.



Fabio Maksymczuk