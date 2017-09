Você está lendo um tópico

Rumor: apresentação do iPhone 8 antecipou anúncio do Galaxy S9 para janeiro

Tem aumentado cada vez mais a quantidade de informações referentes ao Galaxy S9. Ainda ontem (31), publicamos aqui no TecMundo uma notícia mencionando que o aparelho pode chegar às lojas trazendo 4 GB de memória RAM, e eis que estamos diante de mais um rumor relacionado ao smartphone.



Após a menção de que a Apple realmente vai revelar o iPhone 8 no dia 12 de setembro, começou a circular na rede a informação de que isso pode ter causado uma mudança de planos no lado da Samsung. Diferente do que vimos com o Galaxy S8 e o Galaxy S8+ (que foram apresentados em março deste ano), o Galaxy S9 pode ter a sua introdução feita no final de janeiro, chegando às lojas de todo o mundo na metade de fevereiro.



Outro detalhe que pode colocar um pouco mais de força nesse rumor é o fato de que as telas OLED que serão utilizadas no Galaxy S9 começarão a ser enviadas em novembro, e isso ajudaria a antecipar um pouco mais o processo de produção do aparelho.



