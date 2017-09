Você está lendo um tópico

Anote na agenda: Windows 10 Fall Creators Update chega em outubro



Se você estava ansioso para saber quando o Windows 10 Fall Creators Update seria disponibilizado para o público, anote na agenda: a Microsoft anunciou durante a IFA 2017 que os arquivos de atualização da nova versão estarão disponíveis gratuitamente a partir do dia 17 de outubro.



Entre as principais novidades desta atualização está o suporte à plataforma Windows Mixed Reality, além da possibilidade de usar os olhos para navegar pelo sistema operacional (o que ajuda bastante aqueles que sofrem com esclerose lateral amiotrófica), melhorias para o OneDrive e mudanças para o aplicativo de fotos.



“Com o Fall Creators Update estamos apresentando formas novas e divertidas de ser criativo. Como parte da atualização nós vamos entregar uma evolução na experiência com fotos que vai permitir que você conte sua história como nunca visto antes, [além d]e nossas experiências imersivas que são possíveis com a Windows Mixed Reality. Toda essa inovação vai ganhar vida por meio de belos designs, e para dispositivos disponíveis em nossos parceiros nesse final de ano”, comentou Terry Myerson, executivo da Microsoft que fez o anúncio no evento.



Massa!

Estou ansioso por essa atualização.

















