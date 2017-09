Você está lendo um tópico

Atualização do Gboard para Android traz suporte a Bitmoji

Atualização do Gboard para Android traz suporte a Bitmoji



Em uma mensagem publicada em seu blog oficial, a Google anunciou que o Gboard para Android recebeu uma atualização que traz como uma de suas novidades o suporte a Bitmoji. Para acessar a lista, tudo que o usuário precisa fazer é tocar no botão voltado para essa ação.



Também houve a menção de que os usuários podem usar adesivos nos bate-papos, e entre as opções estão Mickey Mouse, Star Wars, Garfield, Hello Kitty, princesas da Disney e algumas outras opções que a Gigante das Buscas conseguiu graças a um trabalho conjunto com companhias parceiras.



Outro detalhe importante é o fato de que novos pacotes de adesivo serão lançados nas próximas semanas, e tudo que usuário precisa fazer é tocar no botão “+” quando estiver na aba dessas figuras para adicionar as novas opções.



