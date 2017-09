Você está lendo um tópico

Televisão

Jóias Vip estreia na RBI

Rafa! em 1 Set 2017 - 20:36



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2134 | São Paulo - SP

Verifiquei agora há pouco que o programa Jóias Vip, para vendas de jóias, estreou na grade da RBI. Pelo jeito, a Plenitude não deve estar ´pagando direito.











quantum em 1 Set 2017 - 20:46



anos | Jan 2012 | Mensagens: 392 | São Paulo - SP

Mas será que esse infomercial será 24h?

Acho que vão preencher alguns horários com programação própria.





quantum em 1 Set 2017 - 21:03



anos | Jan 2012 | Mensagens: 392 | São Paulo - SP



Agora as 20h voltou a Plenitude.

















