"Seria mais fácil ter apoiado Cunha, mas o preço era muito alto", diz Dilma.

ardoss em 2 Set 2017 - 7:09



anos | Abr 2006 | Mensagens: 892 | Craíbas - AL





fonte: Dilma Rousseff criticou a politização do sistema judiciário brasileiro, condenou ter sido gravada sem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que há uma crise institucional no País já que todos os poderes brigam entre si e contou que não entrou em jogo político de Eduardo Cunha a respeito da regulamentação da mídia.fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/mariana...to-alto-diz-dilma











ardoss em 2 Set 2017 - 7:10



anos | Abr 2006 | Mensagens: 892 | Craíbas - AL

Mulher corajosa, tem meu respeito. Tantos outros teriam se vendido, mas ela mostrou que esse não era seu preço.

















