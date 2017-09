Você está lendo um tópico

Privatizações fazem o Brasil empobrecer, diz Bresser

Paulo Frank em 2 Set 2017 - 11:35



No entanto, o ex-ministro e professsor da FGV Luiz Carlos Bresser-Pereira alertou, em um artigo publicado em uma rede social, que "o Brasil está à venda".



Bresser disse em entrevista ao UOL que não são apenas as estatais que estão à venda. Empresas privadas também estão sendo transferidas para os estrangeiros. "A venda do patrimônio público e privado certamente está empobrecendo o país e é consequência da irresponsabilidade do governo", afirma o professor emérito da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Larry.Tate em 2 Set 2017 - 13:21



A privatização vai empobrecer os vagabundos ligados a políticos que perderão as suas boquinhas.

O país, e quem trabalha hoje no setor privado para sustentar essa corja, sai ganhando.



Para quem trabalha nas estatais sinto muito, vai ter que descer do Olimpo e se misturar com o povo, vão ter que mostrar produtividade e eficiência para ganhar o pão de cada dia.

















