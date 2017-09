Confira a semana de Malhação (4 a 9/9)

Segunda-feira



Benê e Guto reatam a amizade e as aulas de piano. Ellen aconselha Anderson sobre o relacionamento com Tina. Dóris concorda em oferecer uma bolsa de estudos para Ellen no colégio Grupo, e Bóris comemora. Marta diz a Lica que aceitou jantar com ela e Edgar. Tina confessa a Ellen que está mal por causa de Anderson. Tato sofre ao ver Deco com Tonico. Guto exige que Samantha respeite Benê. Samantha sugere que Clara pressione Guto. K2 ajuda Tato a vender os salgados de Das Dores. Keyla se incomoda ao ver Tato e K2 juntos. Lica e Ellen mobilizam os alunos dos colégios para promover a Balada Cultural. Luís confronta Edgar. Tina alerta Lica sobre seus sentimentos por Bóris.



Terça-feira



O capítulo não será exibido.



Quarta-feira



Tina convoca as meninas para conversar sobre Lica e Bóris. Deco convida Keyla para jantar. Edgar sugere que Malu aproxime Luís de Clara, para neutralizar as desconfianças do rival. Luís alerta Marta sobre as intenções de Edgar. Roney e Keyla gravam um anúncio para a lanchonete e Josefina e Julinho acham graça. Lica fica constrangida ao encontrar Bóris. Clara marca um encontro com Guto em casa. Anderson não dá atenção para a mensagem de Tina. Fio pede que Ellen dedique mais tempo à aproximação dos dois. K2 confessa a K1 que teme que Tato ainda goste de Keyla. Bóris oferece a Ellen uma bolsa de estudos no colégio Grupo.



Quinta-feira



Ellen fica mobilizada com a oferta de Bóris. Roney vibra com o sucesso dos salgados de Tato na lanchonete. Benê incentiva Guto a propor que ele e Samantha cantem em dupla na banda. Das Dores orienta Ellen sobre a proposta de estudar no colégio Grupo. Keyla sai para jantar com Deco e Roney convida Josefina para ir à sua casa. Fio teme que Ellen aceite a bolsa de estudos. Telma estimula Tina a divulgar a nova música. Lica pensa em Bóris. Tato sofre por causa de Tonico. Keyla e Deco ficam juntos.



Sexta-feira



Deco avisa a Keyla que viajará com a ONG. Tato confessa a Anderson que ainda gosta de Keyla e aconselha o amigo a se reaproximar de Tina. Samantha provoca Guto por causa de Clara. Nena conversa com Ellen sobre a bolsa de estudos. Moqueca percebe que Samantha se insinua para Anderson. Tato brinca com Tonico e Keyla afirma que gostaria de ser amiga do rapaz. As meninas apoiam Tina, que sofre por seu afastamento de Anderson. Juca inicia uma conversa com Benê. Tina discute com Anderson e decide terminar o namoro.